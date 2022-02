Kourtney Kardashian surprise par son fiancé Travis Barker pour la Saint-Valentin

Bientôt un an que Kourtney Kardashian et Travis Barker ont officialisé leur relation ! Depuis, ils filent le parfait amour et échangent régulièrement les mots doux et petites attentions. Le musicien a encore surpris sa fiancée à l'occasion de la Saint-Valentin.

La Saint-Valentin a lieu ce lundi 14 février 2022 ! Elle a commencé dès dimanche pour Kourtney Kardashian et Travis Barker. Le batteur a fait une magnifique surprise à sa chérie, en faisant installer à son domicile deux statues géantes de Mickey et Minnie se faisant face et entourés de roses. Kourtney a exprimé sa gratitude dans sa story Instagram du jour (la vidéo est à voir dans le diaporama).

La Saint-Valentin est un jour spécial pour les deux futurs époux ! Kourtney Kardashian a officialisé leur histoire d'amour, confirmant ainsi une insistante rumeur, à la même période l'année dernière. La grande soeur de Kim, Khloé Kardashian, Kendall et Kylie Jenner avait alors posté une photo de leurs mains, l'une dans l'autre, sur Instagram.