Kourtney Kardashian : Belle-maman présente et sexy pour les enfants de son fiancé Travis Barker

En épousant Travis Barker, Kourtney Kardashian deviendra belle-mère des enfants du musicien ! Elle affiche déjà une belle complicité avec les adolescents Landon et Alabama, nés du précédent mariage de Travis. La petite famille recomposée a fait une sortie remarquée cette semaine, en assistant d'abord à un défilé de mode auquel Landon a participé.

Une nouvelle Fashion Week commence à New York le 11 février prochain, mais Mike Amiri a pris un peu d'avance ! Le créateur américain a présenté, mardi 8 février 2022 à Los Angeles, la collection pour les saisons automne-hiver 2022-2023 de sa marque éponyme, Amiri. Plusieurs célébrités ont assisté au défilé, dont l'acteur de la série Euphoria Angus Cloud, le chanteur Usher et les rappeurs Gunna, King Combs (Christian Combs, fils de Diddy) et Swae Lee.

Kourtney Kardashian et Travis Barker étaient également de la partie ! Le couple s'est rendu au défilé Amiri avec leurs enfants respectifs. Kourtney avait amené son fils aîné Mason (12 ans, née de sa relation avec Scott Disick), et Travis sa fille Alabama (16 ans, née de son mariage à Shanna Moakler) et sa belle-fille Atiana (22 ans), fille de Shanna Moakler et son ex-fiancé, l'ancien boxeur Oscar de la Hoya).

Tous étaient venus applaudir Landon, le fils aîné de Travis Barker, qui comptait parmi les mannequins castés pour le show. Le défilé terminé, la joyeuse bande s'est rendue au restaurant Craig's, à West Hollywood, pour dîner.