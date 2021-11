Kourtney Kardashian folle amoureuse de Travis Barker : déclaration enflammée à son fiancé rockeur

Entre Kourtney Kardashian et Travis Barker c'est l'amour, l'amour et encore l'amour ! Rien de bien nouveau. Mais la belle brune a souhaité montrer au monde, une fois de plus, combien elle est folle de son musicien favori, le batteur du groupe Blink-182, Travis Barker.

Ce dernier a fêté ses 46 ans, dimanche 14 novembre. A cette occasion, l'aînée des soeurs Kardashian a posté une série de clichés d'elle et de son futur mari sur son compte Instagram. Des photos très rock'n'roll puisque le papa de Landon et Alabama (17 et 15 ans, nés de son union avec Shanna Moakler) est torse nu et laisse apparaître son corps complètement tatoué, tandis l'ancienne compagne de Scott Disick porte un t-shirt oversize du groupe Guns'N'Roses et un pantalon en vinyle.

"P**ain, je t'aime plus que tout. Mon tout préféré. Joyeux anniversaire à toi mon bébé !", a noté en légende la quadragénaire, apparemment piqué par son futur mari. Kim et Khloé Kardashian, ainsi que les proches amis de Kourtney Kardashian, à l'instar de Jen Atkin, Mert Alas, Dani Michelle et Simon Huck y sont tous allés de leur petit commentaire flatteur. Le batteur du groupe Blink-182 a également laissé un message à sa dulcinée, à qui il a fait sa demande en grandes pompes le 18 octobre dernier. "Tu es un rêve devenu réalité, mon âme soeur, mon tout. JE T'AIME", a écrit Travis Barker, en réponse à la fondatrice de Poosh.