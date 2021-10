Kourtney Kardashian : Ses lèvres à jamais sur le corps de Travis Barker, son futur mari...

Il aura fallu une décennie pour que Travis Barker recouvre le tatouage dédié à son ancienne épouse. L'ancienne reine de beauté Shanna Moakler, avec qui il est resté marié entre 2004 et 2008, a été victime de violences de la part du musicien. Lors d'une arrestation, un rapport de police disait qu'ils avaient été "menottés et jetés à l'arrière d'un véhicule de police après avoir proféré des menaces à l'égard de l'un et de l'autre".

Shanna Moaker a également vu sa vie menacée par son ex-mari. "Si je pouvais, je te mettrais une balle dans la tête", avait-il lancé. À l'époque, elle refusait que leurs deux enfants participent à une nouvelle saison de la télé-réalité Meet The Barkers, diffusée entre 2005 et 2006. Elle avait fait enlever au laser ses tatouages au poignet et dans le cou dédiés au batteur...

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont fiancés dimanche dernier, après plusieurs mois de relation et des années d'amitié. Elle est maman de Mason (11 ans), Reign (6 ans) et de Penelope (9 ans) issus de son mariage passé avec Scott Disick. Lui est père de Landon (17 ans) et de Alabama (15 ans), nés de son union avec Shanna Moakler.