Diaporama Kourtney Kardashian : Ses lèvres à jamais sur le corps de Travis Barker, son futur mari...

Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker quittent leur hôtel pour aller déjeuner à New York avant l'émission "Saturday Night Live".

Travis Barker demande en mariage Kourtney Kardashian sur une plage de Montecito, dans un décor romantique composé de fleurs et de bougies, le 17 octobre 2021, avant de partager la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker se promènent avant de rejoindre les studios de l'émission "Saturday Night Live" à New York, le 16 octobre 2021.

Travis Barker demande en mariage Kourtney Kardashian sur une plage de Montecito, dans un décor romantique composé de fleurs et de bougies, le 17 octobre 2021, avant de partager la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le musicien de 45 ans et la star de télé-réalité de 42 ans avaient officialisé leur relation en janvier 2021.

Exclusif - Kourtney Kardashian quitte son hôtel avec son compagnon Travis Barker pour aller dîner avec sa soeur Kendall à New York le 14 octobre 2021.

Exclusif - Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker sont passés chez Erewhon Market à Calabasas le 12 octobre 2021.

Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker à la sortie de leur hôtel à New York City, New York, Etats-Unis, le 15 octobre 2021.