Orlando Bloom en deuil : après 7 jours de recherches, une terrible nouvelle...

Orlando Bloom est dévasté par la mort de son petit chien, Mighty. Voilà plus d'une semaine que sa boule de poils adorée, Mighty, un caniche nain à la robe abricot, est portée disparue. Sur Instagram, l'acteur britannique avait expliqué dans de longs textes qu'il cherchait son chien sans relâche, faisant des rondes dans son quartier et collant de nombreuses affichettes. L'acteur de Pirates des Caraïbes, fiancé de Katy Perry, avait offert la maigre récompense de 5 000 dollars pour retrouver son toutou.

7 jours de recherches, des chiens renifleurs...

Disparu depuis plus de 7 jours, Mighty ne reviendra jamais à la maison. En effet, cet adorable caniche frisé miniature est décédé. "Mighty est de l'autre côté. Après 7 jours de recherches, du lever de soleil jusqu'à la nuit tombée, on a trouvé son collier aujourd'hui. Je ne pensais pas être capable de pleurer autant en une semaine. J'ai retourné chaque pierre, rampé dans chaque trou, cherché sous les routes, scruté chaque balcon et cachette. Nous avions deux chiens renifleurs qui ont fait leur maximum...", a expliqué l'acteur britannique de 43 ans.

"Je me sens tellement reconnaissant pour tout ce que j'ai appris de mon petit Mighty, notamment que l'amour est éternel et le vrai sens du mot 'dévotion'. Il était plus qu'un compagnon. Nos âmes étaient connectées, c'est certain. Je suis désolé. Je t'aime", a conclu Orlando Bloom, très affecté par cette brutale disparition.

Jennifer Aniston dévastée

Pour porter Mighty chaque jour dans son coeur, Orlando Bloom a fait tatouer son nom sur son pectoral gauche. Il a fait appel au tatoueur de renommée internationale Scott Campbell pour ce lettrage surmonté d'un as de coeur.

Katy Perry, également "maman" de Mighty, a tenu a écrire quelques mots. "Notre petit pote va nous manquer, c'était le frère de Nugget [le chien de la chanteuse, NDLR]. Nous aurons pour toujours un vide en forme de patte dans nos coeurs. Je t'aime, Orlando", a-t-elle écrit.

Plusieurs personnalités ayant eu la chance de connaître Mighty ont réagi sur Instagram, de Cara Delevingne à Helena Christensen. "Les larmes ne veulent pas s'arrêter. Je suis si si si profondément désolée mon ami. Je t'aime", a tendrement commenté Jennifer Aniston.