Cara Delevingne : Stylée avec sa femme, Orlando Bloom et son caniche

Après New York et Londres, et avant Paris, Milan a joui du titre de capitale de la planète Mode ! La Milan Fashion Week s'est poursuivie le week-end dernier. Cara Delevingne en a retrouvé la ferveur, accompagnée de son épouse Ashley Benson et de l'acteur Orlando Bloom, assorti à son adorable caniche.

Cara Delevingne, Ashley Benson et Orlando Bloom se sont croisés dimanche 23 février 2020, en toute fin de matinée, au défilé BOSS. Sublime en costume violet, Cara a régalé les photographes et chasseurs de streetstyle. Elle a suivi le défilé au côté de son épouse, l'actrice Ashley Benson, angélique dans un manteau blanc BOSS, collection printemps-été 2020.

Son autre voisine de premier rang, le top model Amber Valletta, portait également un tailleur, de couleur marron.