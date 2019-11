Katy Perry : Son anniversaire trop romantique avec Orlando... à un détail près

Il y a ceux qui passent leur anniversaire au Buffalo Grill, et il y a Katy Perry. Loin des entrecôtes et autres salades d'accueil, la belle chanteuse californienne s'est envolée en direction de l'Egypte, rien que ça, pour souffler sa 35e bougie en face des pyramides de Gizeh. Sur Instagram, elle a partagé tout un tas de photographies souvenirs aux couleurs hallucinantes, prenant la pose au côté de son compagnon Orlando Bloom. "A l'époque de l'Egypte Antique, on croyait qu'il fallait peser le coeur des morts, écrit-elle. Il devait être plus léger qu'une plume pour avoir accès au voyage dans l'au-delà. Ma mère m'appelle Plume depuis que je suis petite fille et j'espère qu'après tout, mon coeur en a le poids."

On aurait pourtant pu croire que le palpitant de Katy Perry serait un poil plus lourd que cela, d'autant plus depuis qu'il bat pour le beau comédien de ses rêves. En couple depuis l'année 2016, les amoureux savent décidément comment balayer le quotidien d'un revers de la main. Pour poser le genou au sol, Orlando Bloom avait attendu la Saint-Valentin 2019 afin de marquer le coup. Du côté de l'Egypte, en revanche, on a déjà vu un chouia plus romantique. Très proche de sa famille, le futur époux avait amené sa mère, Sonia Constance Josephine Copeland, dont c'était également l'anniversaire. La belle-doche dans les pattes aux pieds des pyramides... Pourquoi pas.