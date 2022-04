Kim Kardashian ultra moulée dans sa robe et main dans la main avec Pete Davidson : une sortie sensationnelle !

Voilà une séquence qui ne fera pas sourire Kanye West : Son ex-femme Kim Kardashian et l'humoriste Pete Davidson sont apparus main dans la main ce jeudi 7 avril à Los Angeles. Une image adorable de complicité à laquelle la célèbre membre de la famille Kardashian n'a pas manqué d'ajouté son piment en se présentant dans une robe incroyablement sexy.

A croire que les soeurs Kardashian sont dans une jolie période sentimentale puisqu'après le mariage de Kourtney cette semaine à Las Vegas, Kim s'est affichée au bras de son nouveau compagnon tout sourire à l'avant-première de la série The Kardashians, nouveau programme dédié, comme son nom l'indique, à la célèbre famille américaine. La star n'a pas manqué son apparition en enflammant le tapis rouge avec sa superbe robe grise qui mettait en avant ses formes généreuses. L'humoriste, qui a la cote avec les femmes, était quant à lui sobrement vêtu et portait une veste blazer noire sur un tee-shirt blanc et une paire de lunettes de soleil. La série évènement sera diffusée sur la plateforme Hulu à partir du 14 avril prochain. Elle sera l'occasion pour les fans de suivre les aventures de leurs stars préférées dans leurs relations amoureuses et leurs projets. Il a été annoncé que Travis Scott, Kanye West et Scott Disick qui sont, ou ont été, dans la vie des soeurs Kardashian auront une place importante dans la série.

Voir le couple se soutenir main dans la main est une nouvelle preuve que leur relation est au beau fixe depuis maintenant quelques temps et plus particulièrement cette semaine. En effet, Kim Kardashian et Pete Davidson ont franchi une nouvelle étape importante. Les quatre enfants que Kim a eus avec Kanye West (North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 2 ans) ont rencontré le nouveau compagnon de leur mère. "Je veux prendre mon temps mais je suis très satisfaite et très contente. C'est si bon de se sentir en paix", avait-elle également confié dans son interview accordée à Robin Roberts pour l'émission Good Morning America.