Vincent Cassel fou de Tina Kunakey : 7 ans d'amour et toujours la passion, beaux souvenirs dévoilés

Quelques mois plus tard, les tourtereaux ne se cachaient plus, vivant enfin l'amour au grand jour qu'ils se donnaient sûrement beaucoup de peine à dissimuler. En 2018, Vincent Cassel et Tina Kunakey se mariaient à la mairie de Bidart, devant un parterre de personnalités parmi lesquelles Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, bonheur à son apogée avec la naissance d'Amazonie, leur petite fille née en 2019.

La vie de Tina Kunakey et Vincent Cassel a donc basculé il y a déjà 7 ans. Et si certains ont du mal à passer ce cap fatidique, eux s'en réjouissent et ne demandent qu'une chose : que cet amour ne s'arrête jamais. Dans sa story Instagram (voir diaporama), le mannequin a dévoilé de tendres clichés du couple, en plein câlin et bisous, accompagné d'un décompte allant jusqu'au chiffre 7. Vincent Cassel, quant à lui, s'est fendu d'un simple post (et du partage des stories de sa chérie). Une photo en noir et blanc sur lesquels ils apparaissent de dos. La légende veut tout dire : "7 ans... Ça ne fait toujours pas mal. Même si ça peut brûler." Force est de constater que le feu de leur amour n'est pas près de s'éteindre.