Vincent Cassel et Tina Kunakey collés serrés : nouvelles photos de couple dans un décor inédit

Et de deux ! Pour la seconde fois cette année, Vincent Cassel et Tina Kunakey posent pour la marque parisienne The Kooples. Le 28 août, l'acteur et son épouse se sont saisis de leurs comptes Instagram respectifs pour dévoiler les premières images de la campagne automne-hiver 2021. En début d'année déjà, le couple s'était illustré lors d'une première séance photo intime mettant en scène les vêtements co-créés par Tina Kunakey.

Cet avant-goût donnerait presque envie de ressortir sa garde-robe automnale ! Prenant la pose dans un jardin, sous un ciel grisâtre, tantôt en manteau à carreaux et robe argentée, tantôt en trench-coat et pull, les parents de la petite Amazonie (2 ans) mettent à nouveau leur complicité en avant. Cette mise en scène a de quoi surprendre tant le comédien de 54 ans et le mannequin de 24 ans s'affichent rarement ainsi. Ceux qui partagent leur quotidien entre le pays Basque et le Brésil apparaissent plutôt en maillots de bain, les pieds dans le sable, comme il y a quelques jours sur Instagram...

A l'occasion de leurs trois ans de mariage, Tina Kunakey avait en effet partagé une série de photos personnelles sur lesquelles elle apparaît dans les bras de son mari, "son endroit préféré". Des noces de froment visiblement célébrées à distance puisque Vincent Cassel semble toujours à Londres pour le tournage de la nouvelle série Liaison (Apple TV), dans laquelle il donnera la réplique à Eva Green.