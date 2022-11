Yannick Noah si fier de sa fille Jenaye, sublime mannequin du défilé Chanel

Et elle a fait le bonheur d'une personne, venue la voir tout spécialement : son grand frère, Joakim ! Habitant aux Etats-Unis depuis de très nombreuses années, l'ancien basketteur, à la retraite depuis plus d'un an, est très souvent à Miami, une ville qu'il apprécie et où il a débuté sa carrière. Et pas question pour lui de louper sa petite soeur, lui qui est très attaché au clan formé par la famille Noah.

En commentaire de ses photos Instagram, il lui a d'ailleurs laissé un joli message, "Love You Killa", a-t-il écrit, accompagné d'un coeur. Sûrement heureux de leurs premières retrouvailles depuis juillet dernier, pour son mariage avec la magnifique Lais (également présente à Miami pour admirer sa belle soeur). Le fils aîné de l'ancien vainqueur de Roland-Garros avait d'ailleurs invité tout le reste de sa famille, occasionnant de belles retrouvailles du clan.

Il faut dire que la fratrie est particulièrement éclatée dans le monde entier : Joakim vit aux Etats-Unis avec sa femme et sa fille Leia (née d'une première union), Yelena a élu résidence à Hawaï avec son fils Nohea, Eleejah et Jenaye semblent vivre entre Paris et Londres et Joalukas, le petit dernier, à Paris avec sa maman. Quant à leur père, il est retourné sur les traces de ses ancêtres, au Cameroun, où il est chef de village !

En tout cas, celui-ci a été particulièrement fier de voir sa fille défiler pour une si grande marque et n'a pas hésité à reposter ses photos sur Instagram avec de nombreux coeurs, sûrement ravi d'assister de loin à la réunion de deux de ses enfants.