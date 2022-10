Yannick Noah : Grosse fête avec son plus jeune fils Joalukas au Cameroun, accompagné de ses "crazy friends"

S'il y a un point commun entre tous les membres de la famille de Yannick Noah, c'est leur goût pour la fête. Le père n'a jamais caché son amour pour les soirées endiablées et qui se prolongent jusqu'au bout de la nuit et ses cinq enfants ont visiblement hérité de son tempérament si solaire. On a pu s'en rendre compte cet été lors du sublime mariage de Joakim Noah avec la belle Lais Ribeiro. Une cérémonie qui s'est tenue au Brésil et pour laquelle tous les enfants étaient réunis afin de célébrer et surtout fêter l'union entre les deux stars. S'il est le plus jeune du clan, Joalukas n'est jamais le dernier pour s'amuser et comme il le montre régulièrement sur son compte Instagram, c'est un très bon vivant.

Le jeune homme de 18 ans est installé à Paris avec sa mère, Isabelle Camus et il profite à fond des charmes de la ville lumière. Gros fêtard, il oscille entre les soirées poker avec ses amis et les boîtes de nuit les plus sélect de la capitale. Cet été, en plus d'aller au Brésil, Joalukas s'est également rendu au Cameroun, le pays de son père, qui a décidé d'y retourner vivre il y a quelques années de cela. C'est fin juillet que le grand blond aux yeux bleus est allé à Yaoundé, la capitale du pays et il a eu la chance de rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, en visite dans le pays. Rentré il y a maintenant plusieurs mois, il a décidé de partager les bons moments de son voyage avec ses abonnés sur Instagram.

Je suis super heureux et fier d'avoir fait connaître ce pays à mes amis complètement fous

Très actif sur la plateforme, Joalukas a partagé une vidéo regroupant les meilleurs souvenirs de ce voyage qu'il a fait avec plusieurs de ses amis. "Le Cameroun c'était tellement cool. Je suis super heureux et fier d'avoir fait connaître ce pays à mes amis complètement fous. Maintenant ils connaissent la vraie vie", écrit le frère de Jenaye, qui conclut avec une devise bien connue : "Ce qui s'est passé au Cameroun, reste au Cameroun. Bonne vibes uniquement". Des moments ravivés qui ont visiblement plu à Yannick Noah, qui n'a pas tardé à commenter : "Superbe vidéo !!! Super souvenirs avec vous les magic boys !!!".