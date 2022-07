Yannick Noah, papa fier : son fils Joalukas très élégant à Yaoundé, pour une rencontre avec Emmanuel Macron

Ils avaient préparé cette visite depuis plusieurs jours déjà : ce mardi 26 juillet, Yannick Noah et son fils Joalukas ont reçu Emmanuel Macron dans leur village, Etourdi. Devenu chef de ce lieu unique où il a grandi avec ses parents et ses soeurs, le chanteur avait en effet tenu à accorder du temps au président de la République qui a pu découvrir toutes les installations dont il s'occupe dans le village.

Et notamment l'école : créée par Marie-Claire, la mère de Yannick Noah, elle accueille aujourd'hui plus de 400 enfants qui apprennent le français et l'anglais, les deux langues officielles du Cameroun. Un véritable rendez-vous pour l'artiste, qui a également vu apparaître un bar et un country club dans son village. "C'était très différent à l'époque", avait-il confié à un journal de Saône et Loire il y a quelques jours à ce sujet. "J'ai grandi au milieu de la brousse, j'allais à la rivière car il n'y avait ni eau ni électricité. Avec le temps, la ville a entouré le village et il est devenu un quartier de Yaoundé".

Un quartier qu'il était très fier, donc, de faire découvrir à Emmanuel Macron, venu au Cameroun pour "améliorer le dialogue entre les Africains et les Européens". Celui-ci a également pu rencontrer la relève du clan Noah, le jeune Joalukas, 18 ans à peine et qui avait enfilé son plus beau smoking pour croiser le mari de Brigitte Macron, avec qui il a pu échanger quelques mots.

Une rencontre qui a rendu ses parents très fiers : sur Instagram, Yannick Noah s'est affiché aux côtés du dernier de ses cinq enfants (il a également Joakim, 37 ans, Yelena, 35 ans, Eleejah, 26 ans et Jenaye, 25 ans de précédents mariages). Tous deux en tenue de fête, ils étaient superbes et n'ont pas manqué d'être salués par la mère de Joalukas, Isabelle Camus, séparée de Yannick Noah depuis deux ans.

Celle-ci, toujours très proche de la famille, a partagé une photo de la visite (à laquelle elle n'a pas assisté). Il faut dire qu'on ne rencontre pas tous les jours le président de la République ! Restée à Paris, celle-ci retrouvera sûrement son fils dès les prochains jours, puisque celui-ci a déjà annoncé qu'il quittait Yaoundé sur Instagram. Décidément, à 18 ans, il vit un été de rêve : avant ce voyage au Cameroun, il avait assisté, avec toute sa famille, au mariage de son frère au Brésil, une union féérique où il était garçon d'honneur.