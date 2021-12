Yannick Noah et Isabelle Camus séparés : elle explique leur rupture, "la meilleure solution"

Isabelle Camus pense désormais à l'après Yannick et déclare : "Mon homme idéal devra être fidèle, honnête, attentionné et drôle – comme Yannick l'était d'ailleurs. Si ça se trouve, lui et moi on se retrouvera un jour." Les deux se sont déjà retrouvés - en toute amitié - l'été dernier pour assister à la fête d'anniversaire de leur garçon.

Yannick Noah et Isabelle Camus étaient en couple depuis 18 ans. Leur fils Joalukas est né le 10 juin 2004. Le jeune homme a quatre grands frères et soeurs : Joakim et Yéléna Noah (nés du premier mariage de Yannick Noah et Cecilia Rhode), et Elijah et Jenayé, issus du deuxième mariage de Yannick avec le mannequin Heather Stewart-Whyte.

Pour voir ses enfants, Yannick Noah enchaîne les voyages. Le célèbre interprète de la chanson Lionnes partage son temps entre le Cameroun, Paris, New York ou encore Hawaï, où résident ses enfants.

L'interview d'Isabelle Camus est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 16 décembre.