Yannick Noah : Une vidéo de son fils Joalukas bébé dévoilée, joli moment intime

La famille de Yannick Noah est tellement nombreuse qu'il a du mal à tous les voir. S'il arrive à trouver du temps pour passer de bons moments avec son plus grand, Joakim, ou en compagnie d'une de ses trois filles, Yéléna, Eleejah ou Jenaye, on l'a plutôt vu aux côtés de Joalukas ces derniers temps. Installé en région parisienne, le jeune homme de 17 ans profite de la présence de son père à Paris, après une longue période en Afrique.

S'il a connu plusieurs femmes dans sa femme, Yannick Noah s'est mis en couple avec Isabelle Camus en 2003. C'est avec la fille du producteur Jean-Claude Camus qu'il a eu Joalukas en 2004. Cette dernière vient d'ailleurs de se rappeler des bons souvenirs de l'enfance de son fils.

Sur son compte Instagram, celle qui est suivie par plus de 10 000 abonnés, a eu un brin de nostalgie. Elle a partagé une tendre vidéo d'elle et Joalukas lorsqu'il était encore un petit garçon. Un extrait d'une vidéo de vacances dans laquelle Isabelle Camus donne à manger à son fils, visiblement tout content d'être sur les genoux de sa mère. "Jojo...", écrit-elle en commentaire, accompagné d'un coeur rouge. Un beau moment privilégié entre Isabelle Camus et son fils, qui ne s'attendait sans doute pas à revoir une telle archive. "J'ai pris un sacré coup de vieux", répond-il en commentaire. Une phrase qui a bien fait rire sa mère, qui lui a répondu avec un emoji pleurant de rire. Son grand frère Joakim a lui aussi tenu à réagir à cette douce vidéo en envoyant trois coeurs rouge pour son petit frère et sa belle-mère.