Diaporama Yannick Noah : Une vidéo de son fils Joalukas bébé dévoilée, joli moment intime

1 / 16 Yannick Noah : Une vidéo de son fils Joalukas bébé dévoilée, joli moment intime

2 / 16 Yannick Noah et son fils Joalukas - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris.

3 / 16 Semi-exclusif - Joalukas Noah et sa mère Isabelle Camus - Soirée de lancement de la montre Hublot x DJ Snake à l'AccorHotels Arena à Paris le 2 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 16 Exclusif - Yannick Noah - Match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidé par B.Macron au stade Emile Anthoine à Paris le 23 septembre 2021. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

5 / 16 Exclusif - Yannick Noah - Match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidé par B.Macron au stade Emile Anthoine à Paris le 23 septembre 2021. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

6 / 16 Semi-exclusif - Joalukas Noah et sa mère Isabelle Camus - Soirée de lancement de la montre Hublot x DJ Snake à l'AccorHotels Arena à Paris le 2 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

7 / 16 Exclusif - Fabien Onteniente,Yannick Noah - Match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidé par B.Macron au stade Emile Anthoine à Paris le 23 septembre 2021. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

8 / 16 Yannick Noah et son fils Joalukas, Jean-Claude Blanc, Nicolas Sarkozy - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021.

9 / 16 Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage

10 / 16 Semi-Exclusif - Isabelle Camus et son fils Joalukas Noah - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage

11 / 16 Semi-exclusif - Joalukas Noah et sa mère Isabelle Camus - Soirée de lancement de la montre Hublot x DJ Snake à l'AccorHotels Arena à Paris le 2 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

12 / 16 Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage

13 / 16 Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8 le 6 octobre 2020. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage

14 / 16 Exclusif - Yannick Noah - Concert "Unis pour le Liban" à l'Olympia à Paris. Le 1er octobre 2020 Parrainé par le célèbre trompettiste I.Maalouf, ce grand concert caritatif a été retransmis depuis l'Olympia sur France 2. De nombreux artistes ont répondu présents pour cet événement hors norme, qui vise à récolter des fonds pour venir en aide au peuple libanais, touché par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. L'intégralité des dons récoltés seront versés à La Croix Rouge libanaise. © Da Silva-Moreau / Bestimage

15 / 16 Exclusif - Yannick Noah - Backstage artistes avant le direct de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 19 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage