Jenaye Noah : Silhouette canon en bikini, la fille de Yannick Noah prête pour le soleil

Jenaye Noah est le quatrième des cinq enfants de Yannick Noah. Née de l'union de l'ex-tennisman avec le mannequin Heather Stewart-Whyte, elle a trois grands frères et soeurs, Joakim, Yelena (nés du mariage de Yannick Noah et Cecilia Rhode) et Eleejah (dont la maman est Heather Stewart-Whyte), ainsi qu'un petit frère, Joalukas (17 ans), fruit de la relation de son papa et Isabelle Camus.

Très discrète, Jenaye Noah s'est dernièrement distinguée à la Fashion Week de New York, le 9 septembre 2021. Elle avait participé au défilé de la marque brésilienne PatBO, au restaurant Le Pavillon, situé dans l'immeuble One Vanderbilt et le quartier de Midtown, à Manhattan.

Vêtue du look 13 de la collection printemps 2022 de PatBO, Jenaye s'était présentée aux spectateurs de l'événement vêtue d'une robe longue et dorée, dotée de manches longues et d'ouvertures sur les clavicules, la poitrine et les côtes. Une autre star était aussi de la partie ; l'ex-égérie de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio, avait fait sensation.