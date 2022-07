Mariage de Joakim Noah : toutes les photos de la cérémonie archi romantique à l'église !

C'est un évènement que Yannick Noah n'aurait raté pour rien au monde. Le patriarche, père de 5 enfants, a eu la chance de pouvoir retrouver tous ses enfants, ainsi que ses anciennes compagnes pour le mariage de son aîné, Joakim Noah. Et c'est peu dire que l'ancienne star de la NBA avait vu les choses en grand pour ce moment magique. Fiancé depuis plusieurs années avec la sublime Lais Ribeiro, le sportif de 37 ans avait choisi d'organiser une semaine complète de festivités au Brésil, le pays natal de son amoureuse. Un moment de partage avec ses nombreux amis et sa famille.

Un mariage magnifique et dont on a eu de nombreux aperçus sur les réseaux sociaux où le clan Noah est particulièrement actif. De Joalukas en passant par Jenaye et et Yannick Noah lui-même, on a pu suivre les préparatifs, la cérémonie de mariage et la fête qui a suivi. Quelques jours après la fin de ce moment si important dans la vie de Joakim Noah, ce dernier s'est enfin exprimé sur son compte Instagram. Suivi par 500 000 abonnés, le père de la petite Leia Irie a mis en ligne plusieurs photos de son mariage qu'il a accompagné d'un long et touchant message. "Les choses simples sont les plus importantes. Nos familles réunies dans la ville de naissance de ma femme c'est certainement le plus beau cadeau que j'ai eu", entame-t-il.

Je chérirais pour toujours ces moments (...) Ma chérie, merci pour tout ton amour et ta patience

Sur les photos, on peut voir des moments de la cérémonie à l'église où la complicité entre Joakim Noah et Lais Ribeiro est belle à voir. Sur les nombreux clichés et vidéos, on peut voir pêle-mêle son père, ses soeurs et la famille de Lais Ribeiro pendant ces quelques jours au paradis. "On s'est marié dans une petite église pour avoir la bénédiction de grand-père et grand-mère Pereira, nos parents et nos enfants, nos soeurs et nos frères, nos cousins, nos oncles et nos tantes. Je chérirais pour toujours ces moments (...) Ma chérie, merci pour tout ton amour et ta patience. Je n'aurais pas pu trouver une meilleure partenaire de vie", poursuit l'ancien sportif.