Yannick Noah : Sa fille Jenaye (24 ans) canon pendant ses vacances en Suisse... shooting sensuel en bikini !

Des vacances qui s'annoncent agréables, même si l'on ne sait pas encore avec qui elle est partie : discrète sur sa vie privée, Jenaye n'affiche quasiment rien sur ses réseaux sociaux. En revanche, lorsqu'elle est en famille, c'est une autre histoire : très proche de sa grande soeur Eleejah et de ses nombreux demi-frères et soeurs (Joakim, 37 ans, Yelena, 35 ans et Joalukas, 18 ans, du côté de son père, et Tomathy, plus jeune qu'elle, du côté de sa mère), la jeune femme adore se prendre en photo avec eux.

Et elle en a inondé les réseaux il y a quelques jours, alors que toute la famille était réunie pour le mariage. Avec Yannick Noah, ses frères et soeurs, ou même son ancienne belle-mère, Isabelle Camus, elle n'a pas arrêté de publier des images en story. Et elle semble même avoir conquis le coeur de la nouvelle génération : que ce soit avec Nohea, le fils de sa soeur Yelena, ou avec Leia, la fille de Joakim, elle s'est éclatée !