Jenaye Noah en bikini échancré : la fille de Yannick Noah affole les internautes avec son corps de rêve

Jenaye Noah captive. À 25 ans, l'une des filles de Yannick Noah a démarré une carrière de mannequin et subjugue par sa beauté. Très active sur les réseaux sociaux, la soeur de Eleejah, Joalukas, Yélena et Joakim Noah, fait souvent sensation à chaque post. Cette fois-ci, c'est en story que la fille du chanteur et du mannequin britanniqueHeather Stewart-Whyte a partagé un cliché d'elle sur une plage, dévoilant sa silhouette de rêve. "Beach Butts" (comprenez des fesses à la plage), a écrit Jenaye en commentaires. On la voit de dos dévoilant effectivement ses jolies fesses dans un maillot de bain rouge échancré.

Mannequin, Jenaye Noah n'hésite pas à poster des photos d'elle très sexy sur Instagram. Récemment, elle dévoilait déjà son corps de rêve en maillot de bain et affolait les compteurs de likes. Depuis ses débuts dans le mannequinat, elle a posé pour Objectsivlife et a défilé pour des marques comme Bvlgari, Chanel, Alaia Azzedine ou Jean-Paul Gaultier, elle semble n'avoir pas fini de faire parler d'elle. En vacances, elle décompresse et s'amuse avec une petite fille avec laquelle elle s'entend à merveille.

Les 18 ans inoubliables de Joalukas

Si elle vit à New York la plus grande partie de l'année, Jenaye, très proche de sa famille comme tout le clan Noah, n'hésite jamais à revenir à Paris pour retrouver les siens. Ainsi, la fille de Yannick Noah était bien entendu présente à l'anniversaire de son frère Joalukas, qui a passé le cap des 18 ans, le 10 juin dernier, à bord d'une péniche avec d'autres nombreux filles et fils de. Au sujet de ses enfants, l'ancien tennisman désormais installé au Cameroun a déjà fait quelques confidences. "Mes mômes sont des petits privilégiés. Ils se sont éclatés, j'espère qu'ils ont profité de chaque minute (lors de l'anniversaire de Joalukas, sur une péniche) Je pars du principe qu'une éducation est bien faîte quand les enfants se barrent. Ils sont partis, ils sont biens. On a une règle : on se retrouve tous les ans, 2 ou 3 semaines ensemble. Là on était à la Jamaïque avec mes 5 enfants et mes 3 petits-enfants. J'en ai 2 en France, une à Hawaï, une autre à New York et moi au Cameroun. Ils sont bien dans leur vie c'est le principal", avait-il ainsi fait savoir à nos confrères de Télé-Loisirs.