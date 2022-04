Yannick Noah retrouve son ex-femme Heather Stewart-Whyte et ses enfants dans un célèbre palace parisien

La vie est belle pour Yannick Noah ces derniers temps. Habitué à beaucoup voyager, l'ancienne star du tennis reconvertie dans la musique a dû prendre son mal en patience ces dernières années à cause de la crise sanitaire. Depuis que la situation s'est améliorée, il peut reprendre l'avion et se balader du Cameroun, où il s'est établi, jusqu'aux États-Unis pour y retrouver son fils Joakim ainsi qu'en France, où une bonne partie de sa famille habite. C'est justement là où il se trouve actuellement, à Paris, où il peut passer du bon temps avec les siens.

Très proche de ses enfants, Yannick Noah a profité du beau temps qui règne en ce moment sur la capitale pour passer une belle soirée avec eux. Comme il l'a montré sur son compte Instagram, l'artiste de 61 ans a pu retrouver son fils cadet, Joalukas, pour un beau moment de complicité entre hommes. "Boys in Paris !!!", s'exclame-t-il en commentaire de sa publication où on voit le père et le fils prendre la pose dans un lieu particulièrement réputé, l'Hôtel de Crillon. Sur la deuxième photo, on les voit prendre un selfie où on s'aperçoit qu'ils sont à deux pas de la Tour Eiffel, ce qui semble bien les faire rire.