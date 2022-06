Joalukas Noah : Jade Hallyday, Stella Belmondo, Sasha Nikolic... Pluie d'enfants de stars pour ses 18 ans !

C'est toute une nouvelle génération qui s'est retrouvée ce vendredi 10 juin sur une péniche parisienne, une bande d'amis dont les parents font partie de la jet-set française depuis plusieurs années : à l'occasion du 18ème anniversaire de Joalukas Noah, on a pu assister à un véritable défilé d'enfants de stars.

C'est le bateau Le Zouave des bateaux mouches de Paris qui a été privatisé pour cette fête. Le bateau qui comptait 200 personnes a descendu et remonté la Seine. C'est à minuit, alors que la Tour Eiffel scintillait que le splendide gâteau tout en bonbon de chez Pastel Candy a été apporté et soufflé en présence de la famille recomposée et qui s'entend à merveille.

Et celle que l'on attendait le plus, c'est peut-être Jade Hallyday, exactement de la même génération puisqu'elle-même atteindra la majorité le 3 août prochain. La jeune fille, en vacances en France depuis quelques jours, était de sortie avec son ami Tristan Garnier-Labadie et s'est éclatée avec ses amis. Vêtue d'une courte robe noire et de bottines, elle avait lâché ses cheveux et était absolument magnifique.

Tristan est un très jeune animateur radio dont les parents détiennent l'une des villas les plus prisées de Marrakech. Posant ensemble, les deux jeunes semblaient ravis de se retrouver, eux qui ne se voient pas toute l'année en raison de la distance entre la France et Los Angeles.

Le héros de la soirée, qui portait quant à lui un ensemble de chez Lanvin dont il est l'égérie - mais qui a passé sa soirée torse nu, - a également retrouvé l'une de ses meilleures amies, Stella Belmondo, qui lui a sauté au cou en le voyant. Très proches, les deux jeunes adultes se voient souvent et se soutiennent dans leurs projets. Stella Belmondo était notamment venue pour admirer la première collection de vêtements de Joalukas il y a quelques mois.

Elle aussi, en tout cas, s'était mise sur son 31 pour cette soirée exceptionnelle : jean, débardeur blanc et gilet coloré étaient de sortie pour la jeune femme, qui a fait la fête avec les autres. Autre copine de cette petite bande, Vittoria de Savoie avait opté quant à elle pour un ensemble coloré et un chapeau violet et s'est éclatée au son des Magic System. Et encore une fois, on a pu remarquer à quel point elle ressemble à sa mère, l'actrice Clotilde Courau !