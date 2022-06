Clotilde Courau : Sa fille Vittoria, son parfait sosie, est très fière d'elle !

Telle mère, telle fille ! Voilà un adage qui se confirme dans le clan Courau. En effet, ce mardi, Vittoria, la jeune fille de la célèbre comédienne a fait étalage de toute son admiration pour sa mère en matière de style et d'élégance à travers une story Instagram. Il faut dire que la jeune femme de 18 ans n'est pas en reste et fait même des ravages sur les réseaux sociaux à chaque apparition !

A peine majeure, Vittoria maîtrise déjà très bien son image. Oui on peut dire que la belle Italienne, qui travaille pour l'agence de mannequins Karin Models, sait y faire en matière de look ! Adepte du style oversize, elle apparaît régulièrement dans des tenues aux apparences décontractées. Énorme doudoune, jean baggy, ou encore veste de blazer trop large, tout y passe pour casser sa silhouette avec des vêtements trop grands.

Un style bien éloigné de celui de sa mère Clotilde mais qui pourtant ne cache pas la troublante ressemblance entre les deux femmes. A l'occasion d'une story publiée ce mardi, Vittoria et Clotilde ont même étonné en prenant le métro ensemble. Un passage pas vraiment anodin pour la star qui a été aperçue dans la foule avec une casquette ! En effet, l'interprète d'Elisa, aux côtés de Gerard Depardieu et Vanessa Paradis, a essayé de passer incognito dans les transports en commun ce mardi, vêtue d'une sublime robe jaune et bleu. L'actrice avait agrémenté sa tenue avec de grosses créoles très élégantes. Enthousiasmé par le style de sa chère mère, Vittoria a ajouté en légende de la photo une phrase qui veut tout dire de son admiration. "Quand les gens me demandent qui est mon inspiration, ma réponse est ma mère", pouvait-on lire (voir diaporama).