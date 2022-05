Emmanuel Philibert de Savoie : sa fille Vittoria, sosie de sa mère Clotilde Courau plus jeune, il est complètement fan !

Vittoria de Savoie est loin d'être une princesse comme les autres. La jeune femme de 18 ans l'a prouvé à maintes reprises. Très engagée, dès son plus jeune âge, la fille de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie a récemment accueilli à la gare de Zahony des familles arrivant d'Ukraine, avant de se rendre dans un camp de réfugiés à Ubla, en Slovaquie, mais aussi en Pologne. Quand elle ne multiplie pas ses engagements humanitaires, la soeur de Luisa, 15 ans, assure ses études de design et mode à Londres. Et si elle aime dessiner et imaginer des looks, elle sait aussi très bien les porter. Récemment en shooting avec le photographe Samuel Sarfati, Vittoria de Savoie a publié une photo d'elle où elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère, plus jeune.

De quoi rendre complètement fan son père ! S'il est si fier de ses deux filles, Emmanuel Philibert de Savoie ne s'en cache pas. Sur les réseaux sociaux, celui qui vit entre Los Angeles et Monaco – alors que son épouse Clotilde Courau vit à Paris – ne manque jamais une occasion d'évoquer Vittoria et Luisa, la prunelle de ses yeux. Et cette superbe photo en noir et blanc de son aînée, ressemblant trait pour trait à Clotilde Courau, il ne s'est pas fait prier pour la partager. Sur Instagram, l'actuel chef de la maison royale d'Italie a d'abord commenté de nombreux coeurs la publication de sa fille avant de la partager en story. Complètement fan.