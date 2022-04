Clotilde Courau : Ses deux filles Vittoria et Luisa de retour à la maison, c'est déjà le bazar !

Maman de deux adolescentes, c'est presque un job à plein temps, tant ça déménage ! Clotilde Courau en a fait l'expérience ce mardi lorsque ses deux filles sont rentrées chez elle, laissant leurs valises grandes ouvertes. L'actrice, qui a montré ce (mignon) bazar à ses abonnés sur Instagram semblait pourtant ravie du "retour des ados à la casa" !

Pas de précision sur le lieu où étaient ses filles avant de revenir, mais on peut facilement imaginer que Vittoria, 18 ans et Luisa, 15 ans, étaient avec leur père, Emmanuel-Philibert de Savoie. En effet, si le couple est toujours marié, ils ne vivent pas ensemble : l'actrice vit à Paris et son époux fait des allers-retours entre Los Angeles, où il a ouvert un restaurant, et l'Italie, où il poursuit des activités en tant qu'héritier de la Maison Royale de Savoie.

Tous les deux vivent parfaitement bien cette situation, eux qui décrivaient leur couple comme "une forte amitié, une complicité et un désir de vérité. Tout cela, c'est de l'amour". "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble", avait ajouté le prince dans Gala il y a quelques années. En tout cas, leur histoire dure depuis longtemps et leur a donné deux jeunes filles libres et indépendantes... actuellement en pleine crise d'adolescence.

Et même si leur mère est "la plus heureuse du monde quand elle sont là", elle sait aussi que les journées avec elles sont parfois rock'n'roll. "Elles sont indispensables à ma vie. Elles sont mon trésor. Et au cas où vous n'auriez pas compris, même avec les crises qui vont avec le verbe grandir et devenir responsable nommé en général adolescence", complète-t-elle dans sa story.