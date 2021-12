Emmanuel-Philibert de Savoie face à un cancer récalcitrant : Clotilde Courau d'un soutien infaillible

Ils ne vivent peut-être pas ensemble, mais ils forment toujours un couple uni, surtout lorsque le cancer s'en mêle... Depuis maintenant 10 ans, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie (49 ans) doit faire face à un mélanome récalcitrant dans la cloison nasale. Des soucis que le mari de Clotilde Courau n'évoque que très rarement, sans jamais dramatiser.

C'est dans le plus grand secret que le chef de la maison royale d'Italie a été hospitalisé une première fois à Genève en décembre 2011. Une première tumeur dont il avait finalement parlé dans la revue Diva e Donna : "Un jour, je me suis retrouvé sans voix, et ma femme Clotilde m'a dit : "Va consulter." On m'a diagnostiqué une tumeur à la cloison nasale et j'ai subi une intervention très radicale : on m'a retiré les trois quarts du cartilage et une partie de l'os nasal, avait alors expliqué le père des princesses Vittoria et Luisa (17 et 15 ans). J'ai ensuite dû attendre le résultat de l'analyse pour savoir s'il s'agissait d'une tumeur maligne ou bénigne. Par chance, elle s'est révélée bénigne."

Malheureusement, le cancer est revenu dès l'année suivante et le prince Emmanuel-Philibert de Savoie a dû être opéré à nouveau. Le "mal", comme il l'appelle sur les réseaux sociaux, a refait parler de lui en 2019 : "Mes problèmes de santé ne sont pas derrière moi, ils sont monitorés, a-t-il commenté auprès du magazine Gala, en janvier 2021. J'ai la chance d'être suivi à l'hôpital Lariboisière à Paris par le professeur Herman. Il est exceptionnel et j'ai confiance en lui."

Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ?

Installé à Los Angeles, où il tient deux restaurants italiens à succès, le prince fait donc des allers et retours entre les Etats-Unis et la France, où vivent son épouse et leurs filles. Malgré la distance, il suit de près la formation de sa fille aînée, la princesse Vittoria, qui le succèdera à la tête de la maison royale de Savoie en temps voulu.

Sa vie de couple entre deux continents, après 18 ans de mariage, le prince de Savoie l'avait justement évoquée en début d'année, toujours auprès de Gala : "Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout."