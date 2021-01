Emmanuel-Philibert de Savoie : "Mes problèmes de santé ne sont pas derrière moi"

Emmanuel-Philibert de Savoie est sur tous les fronts ! Non content d'avoir ouvert un restaurant à Los Angeles, Prince of Venice, dont il voudrait en faire une chaîne à travers les Etats-Unis puis dans le monde, le prince italien veille aussi au bon développement des oeuvres de bienfaisance de la Maison royale de Savoie, sur ses terres italiennes. S'il est très actif, il doit cependant surveiller sa santé.

Interrogé par le magazine Gala, Emmanuel-Philibert de Savoie (48 ans) a été questionné sur ses ennuis de santé, sur lesquels il s'était exprimé en 2012 notamment, après avoir été opéré en secret d'une tumeur. "Il y a quelques années, j'ai eu un mélanome dans la cloison nasale qui a été enlevé et qui est revenu en 2019. Mes problèmes de santé ne sont pas derrière moi, ils sont monitorés. J'ai la chance d'être suivi à l'hôpital Lariboisière à Paris par le professeur Herman. Il est exceptionnel et j'ai confiance en lui", a expliqué le prince à Gala. Ce suivi médical le force donc à passer du temps en France, là où vit sa femme l'actrice Clotilde Courau et leurs filles (17 ans) et Luisa (14 ans). Le prince a révélé au magazine qu'ils vivent séparés, lui étant officiellement résident monégasque et ses affaires le menant aux Etats-Unis ou en Italie.

Emmanuel-Philibert de Savoie ne s'alarme toutefois pas plus que ça de ses pépins de santé, préférant consacrer son énergie à mener à bien ses projets. "Je me définis comme un entrepreneur. On ne bâtit rien tout seul. J'ai une équipe qui m'aide dans toutes mes activités. J'ai plein de centres d'intérêt. Je suis curieux de nature, j'aime être en mouvement. Peut-être pour me prouver que je suis vivant", a-t-il ajouté. Et l'avenir pourrait très bien le voir faire une arrivée en fanfare dans la politique italienne, ce dernier ne cachant pas ses envies de retour de la monarchie...

