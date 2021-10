Clotilde Courau : Sa fille Vittoria, 17 ans, a un style incroyable !

Le 25 septembre, Clotilde Courau et le prince Emmanuel Philibert de Savoie ont commémoré leurs noces de turquoise, correspondant à 18 ans de mariage. "On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Emmanuel, on se dit tout", a confié l'actrice au sujet de leur relation. Le couple certainement constaté la passion qu'a développée sa fille Vittoria pour la mode...

La princesse Vittoria de Savoie (de son vrai nom complet Cristina Adelaida Chiara Maria di Savoia, princesse de Carignan et marquise d'Ivrée) a 17 ans, et un style bien à elle ! L'adolescente le partage avec près de 53 000 abonnés sur Instagram. Vittoria les régale de photos assez fréquentes, la montrant au quotidien ou sur des clichés de shooting.

À chaque publication, les compliments pleuvent !