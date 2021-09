Clotilde Courau : Son mari Emmanuel Philibert de Savoie raconte son coup de foudre pour elle

Dix-huit ans d'amour, voilà qui force le respect. Aujourd'hui, Clotilde Courau est à la fois comédienne - on la retrouve le 27 septembre sur France 2 dans la série L'absente - et princesse. Mais fut un temps où ce double destin ne la tentait pas tant. L'actrice, âgée de 52 ans, a rencontré son époux, Emmanuel-Philibert de Savoie, lors d'une soirée organisée à Monaco par le prince Albert. "Nous étions tous à table le soir où je l'ai vue pour la première fois, raconte son partenaire dans une interview accordée au Point. J'étais assis à côté d'elle et je cherchais l'approbation de Johnny Hallyday dans son regard. Lui me faisait des clins d'oeil."

Le coup de foudre a eu lieu avec la bénédiction du Taulier. Et si elle a hésité à se lancer dans cette histoire, sortant tout juste d'une relation compliquée avec Guillaume Depardieu, Clotide Courau ne regrette pas sa décision. Le 25 septembre 2003, elle s'est unie à son beau prince italien dans l'une des plus belles basiliques de Rome, la Santa Maria degli Angeli. La comédienne, vêtue d'une robe dessinée par Monsieur Valentino himself, a prononcé ses voeux dans la langue de Dante devant une foule d'invités, dont de nombreuses célébrités. Johnny Hallyday, évidemment, mais aussi Albert de Monaco, témoin du marié, Jean Rochefort, Monica Bellucci, Benoît Poelvoorde ou encore Pierre Cardin.

Elle était enceinte de six mois quand elle a dit "oui", devant l'Eternel, à Emmanuel-Philibert de Savoie. Maman de deux filles portant le prédicat d'altesse royale, Clotide Courau n'a jamais eu à choisir entre son rôle de princesse de Venise et de Piémont et sa carrière. Elle continue à tourner, dernièrement pour Paul Verhoeven dans Benedetta ou Rebecca Zlotowski dans Une fille facile, et éduque ses deux amours, Vittoria - née en 2003 - et Luisa - née en 2006 - avec la plus grande indépendance. Elle vit, effectivement, à Paris en famille pendant que son époux jongle entre Monaco et Los Angeles.

"Est-ce que l'amour, c'est d'être tout le temps ensemble ? L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble, résumait-elle dans les colonnes du magazine Gala. On a traversé, comme tous les couples, des hauts et des bas. Mais nous avons réussi à trouver une écoute et un vrai dialogue entre nous. Un franc-parler. Avec Clotilde, on se dit tout..."

Retrouvez Clotilde Courau dans la série L'absente, sur France 2, le 27 septembre 2021.