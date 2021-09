Clotilde Courau et Guillaume Depardieu : "Cet amour de jeunesse" qui a marqué l'actrice

Leur histoire d'amour n'a pas duré longtemps, mais elle a marqué l'actrice pour toujours. Suite à leur rencontre sur le tournage du film Marthe, en 1997, Clotilde Courau et Guillaume Depardieu ont entamé une idylle de plusieurs mois. Les deux jeunes comédiens qui formaient un couple à l'écran ont rapidement formé un couple passionné à la ville.

Au moment de la sortie du film en DVD en 2019, Clotilde Courau avait confié : "Cet amour de jeunesse m'a donné la force de vivre ma vie et de ne jamais ni rien renier ni rien oublier." Lorsqu'ils se glissent dans les rôles de Marthe et Simon, une institutrice qui tombe amoureuse d'un soldat blessé au début de la Première guerre mondiale, Clotilde Courau et Guillaume Depardieu ont 27 et 25 ans. Elle, s'était déjà illustrée au cinéma dans Le Petit Criminel ou encore Elisa, lui avait fait des débuts prometteurs dans Tous les matins du monde et Les Apprentis, mais se remettait de son accident de moto et d'une année passée à l'hôpital pour essayer de reconstruire sa jambe.

"Vous écrivez une histoire d'amour formidable et un vrai coup de foudre, le miracle, se produit là, sous vos yeux, s'était souvenu le réalisateur Jean-Loup Hubert auprès de Gala, 22 ans plus tard. Ils étaient imprégnés de leur rôle et son allés au-delà du simple fait de le jouer. Ils étaient très juvéniles à ce moment-là. Avec, pour Clotilde, une maturité de quelques années en plus, mais aussi la raison et la déraison qu'une jeune femme peut avoir par rapport à un jeune homme... Elle l'a un peu pris en main, materné, étant à la fois une amante sublime sans doute. Ils se sont vraiment aimés de façon extrême. Et ça se sentait, c'était beau."