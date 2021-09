Diaporama Clotilde Courau et Guillaume Depardieu : "Cet amour de jeunesse" qui a marqué l'actrice

Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et la princesse Clotilde de Savoie (Clotilde Courau) - Arrivees a la cathédrale pour le mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy a Luxembourg, le 20 octobre 2012.

Carte de voeux 2020 de la famille princière de Savoie. La princesse Vittora, princesse de Carignano et marquise d'Ivrée et sa soeur, la princesse Luisa, princesse de Quiers et comtesse de Salemi, devant leurs parents, le prince Emmanuel-Philibert, prince de Venise et son épouse, la princesse Clotilde © Real Casa di Savoia via Bestimage