Mort d'Elise Ventre : sa fille Louise Depardieu se fait tatouer, "maman aurait été contente"

Malgré son immense chagrin, Louise Depardieu ne se laisse pas abattre. Sur son compte Instagram, elle multiplie les clins d'oeil à sa défunte maman, la comédienne Elise Ventre, dont on a appris la mort le 6 octobre. Elle n'avait que 47 ans. Elle vient de révéler à ses abonnés qu'elle est passée chez le tatoueur et que cela n'aurait pas forcément déplu à sa mère...

Dans la story de son compte suivi par un peu plus de 6000 abonnés, la petite-fille du mythique acteur Gérard Depardieu a posté une première photo de son bras avec un tatouage à l'encre noire sur lequel on pouvait voir l'inscription "Fais le tri". Puis une seconde photo, cette fois installée en voiture, on l'on voyait encore mieux le tatouage aux contours d'un rouge vif qui indique qu'il est très récent et elle a commenté son nouveau motif. "Ma mère serait contente, je vous jure", a-t-elle écrit en accompagnant son message de deux petits émojis rieurs. Sincère ou ironique ? Quoi qu'il en soit, elle est assez grande pour décider ce qu'elle veut faire de son corps. En revanche, Louise Depardieu ne s'est pas épanchée sur la signification qu'elle donne personnellement à ce message déjà assez clair mais nul doute qu'en cette période de deuil, elle risque déjà de commencer à faire le tri dans ses souvenirs et dans toutes les petites choses qui la rendent heureuse et lui permettent d'avancer malgré la perte de ses parents.

Louise Depardieu, qui a reçu de jolis mots de réconfort et de soutien de Béatrice Dalle et Clotilde Courau - ancienne compagne de son père Guillaume Depardieu mort en 2008 -, a ainsi des projets artistiques en cours qui vont lui permettre de penser à autre chose. Dans sa story, elle a également lancé un appel pour recruter un danseur ou un chorégraphe afin de l'aider sur un projet de spectacle qui nécessite un passage dansé de 5 minutes. Louise Depardieu avait déjà indiqué qu'elle veut suivre les traces de ses parents en devenant comédienne. "Je veux être actrice. Mon nom, tout le monde le connaît dans ce domaine, mais j'espère y arriver sans me servir de ça. (...) Ce qui est important pour moi, c'est de rester soi-même et de ne pas se prendre au sérieux", avait-elle déclaré en 2017. Depuis, elle s'est inscrite à l'école dite Le Foyer - Cours d'art dramatique à Paris.