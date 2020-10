Gérard Depardieu en deuil : mort d'Élise Ventre, l'ex-femme de son fils Guillaume

Plus que jamais, 2020 sera une année à oublier pour Louise Depardieu. Mardi 6 octobre, elle a posté dans la story de son compte Instagram un message pour annoncer la mort de sa mère, Élise Ventre. L'actrice est décédée à 47 ans. Elle était la veuve du comédien Guillaume Depardieu.

Dans un message touchant, Louise Depardieu écrit : "Maman, aujourd'hui tu t'es envolée pour me regarder de là-haut. Je t'aime. Je t'aimais, comme je t'ai aimée. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Ça va être dure, la vie sans toi et papa. Tu ne me facilites pas la tâche, mais je sais que tu seras toujours là quoi qu'il arrive. Dieu sait combien nous nous sommes aimées toutes les deux. Tu es irremplaçable. Tu ne seras jamais oubliée. Tu vivras toujours en moi. J'espère que tu veilleras sur moi de là-haut. J'espère que je te rendrai fière. J'espère que tu me donneras des signes de ta présence. Je le sais. Tu es gravée dans mon coeur. Merci de m'avoir donné la vie."

Pour l'heure, on ne sait pas encore de quoi est morte Élise Ventre. Quelques jours avant son décès, sa fille Louise Depardieu avait partagé deux photos d'elle sur son compte Instagram, comme si elle savait que quelque chose de terrible était en train de se produire... La mort de sa mère est un coup du sort dévastateur, qui intervient quelques jours à peine avant la date anniversaire de la mort de son père Guillaume Depardieu, emporté le 13 octobre 2008 à 37 ans après avoir été victime d'une pneumonie qui l'avait conduit à être hospitalisé à Garches.

Nul doute que, face à cette épreuve, Louise Depardieu, désormais orpheline, pourra compter sur l'amour et le soutien de son grand-père, l'acteur Gérard Depardieu. Ce dernier a beaucoup d'affection pour elle. "Guillaume, ton père, ne m'a pas assez appelé. Mais toi, si tu m'appelles, je serai là", lui avait-il déclaré lors d'une interview croisée pour le magazine Gala, en 2016. Le téléphone devrait sonner chez l'acteur aujourd'hui...