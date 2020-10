Mort d'Élise Ventre : Sa fille Louise, orpheline, soutenue par Béatrice Dalle et Clotilde Courau

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités ou les influenceurs communiquent directement avec leurs abonnés. La fille du regretté comédien Guillaume Depardieu (et petite-fille de l'acteur mythique Gérard Depardieu), Louise, y a récemment annoncé la mort de sa mère, Élise Ventre. La jeune femme rend un nouvel hommage à la comédienne et a reçu le soutien de Béatrice Dalle et Clotilde Courau.

Louise Depardieu compte plus de 5600 abonnés sur son compte Instagram. Elle y a posté une série de photos de sa mère, la défunte Élise Ventre, mardi 6 octobre 2020. "Un autre ange parti trop tôt, une partie de moi s'envole avec toi", écrit-elle en légende de sa publication. Louise Depardieu a reçu de nombreux messages de soutien dans les commentaires, dont ceux des actrices Béatrice Dalle et Clotilde Courau.

"Ma douce princesse que tous les dieux du ciel soient à tés coptes pendant ce moment si difficile je pense à toi tendrement et violemment je t'aime très fort", commente la première, actuellement à l'affiche au cinéma de Lux AEterna. Elle était une très bonne amie du regretté papa de Louise. Clotilde Courau, ex-compagne de Guillaume Depardieu, a également exprimé sa compassion : "Une pensée à toi et la si douce Élise ta maman. Que la lumière et la force t'accompagnent."