Mort d'Élise Ventre, ex de Guillaume Depardieu : Louise, orpheline, sur les traces de ses parents

"Un autre ange parti trop tôt, une partie de moi s'envole avec toi." Ces par ces quelques mots que Louise Depardieu a annoncé la mort de sa mère, la comédienne Élise Ventre. Un décès qui fait de la jeune femme une orpheline puisque son père, l'acteur Guillaume Depardieu, est mort en 2008. Prendra-t-elle la relève de ses parents dans le show business ?

Si elle est une figure encore discrète du clan Depardieu, Louise a tout autant envie de prendre la lumière. La jeune femme est ainsi inscrite, selon la description de sa page Instagram, à l'école dite Le Foyer - Cours d'art dramatique. Un établissement du 9e arrondissement de Paris qui forme de futurs acteurs. Une formation qui vient confirmer les déclarations faites par Louise Depardieu en 2017, lors d'une interview avec un youtubeur. "Je veux être actrice. Mon nom, tout le monde le connaît dans ce domaine, mais j'espère y arriver sans me servir de ça. (...) Ce qui est important pour moi, c'est de rester soi-même et de ne pas se prendre au sérieux", déclarait-elle alors, en affirmant être bilingue et vouloir aller prendre des cours à Londres. Un rêve de comédie qui venait mettre fin à celui qu'elle avait avant : devenir vétérinaire.

En 2018, Louise Depardieu s'était aussi illustrée sur Instagram en poussant la chansonnette. Elle avait séduit ses milliers d'abonnés en reprenant le tube du chanteur Harry Styles, Sign of the Times. Là encore, le clan Depardieu s'est déjà fait remarquer en musique même si ce patronyme est surtout associé au cinéma. Guillaume Depardieu avait enregistré l'album Post Mortem, une oeuvre posthume sortie en 2013 et dans laquelle il dédiait justement une chanson à sa fille. Quant à son illustre grand-père, Gérard Depardieu, il a enregistré l'album Depardieu chante Barbara en 2017. Même sa tante, Julie Depardieu, a eu l'occasion de chanter notamment en duo avec Marc Lavoine sur Adieu Camille.

Cinéma, musique ou même théâtre, nul doute que Louise Depardieu saura trouver comment briller et se faire un prénom.