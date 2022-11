Guillaume Depardieu : Sa fille Louise en couple, elle officialise avec sa jolie "amoureuse" !

Heureusement, Louis Depardieu n'est pas seule sur Terre pour affronter le quotidien. Elle semble être accompagnée, depuis plusieurs mois, d'une jeune femme prénommée Alice qu'elle appelle régulièrement, sur les réseaux sociaux, son "amoureuse". C'est à ses côtés qu'elle a, par exemple, passé ses dernières vacances d'été et s'est lancée, au mois d'août, dans une folle randonnée au Mont-Doré en Auvergne. Avec elle, toujours, qu'elle a célébré son plus récent en décembre 2021. "C'était mes 21 ans il y a deux jours, écrivait-elle. Merci pour l'amour et les messages. Désolée pour les réponses en retard. J'étais entourée de mes copains, et de mon amoureuse. Et tout s'est bien passé." Et le 24 octobre dernier, elle n'oubliait pas de lui souhaiter son anniversaire pour ses 24 ans. "Un être suprême a eu 24 ans aujourd'hui. C'est un grand jour pour notre planète", a-t-elle écrit en légende d'un carrousel de photos de sa bien aimée. Et avec en hashtag : "Ma gow c'est la plus fraiche." Le message est clair.