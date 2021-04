Louise Depardieu partage d'émouvantes photos avec sa défunte maman Elise Ventre

A seulement 20 ans, Louise Depardieu se retrouve privée de parents. Elle a perdu son père Guillaume Depardieu en octobre 2008 et a eu la douleur de dire adieu à sa mère Elise Ventre en octobre 2020. Sur Instagram, elle a eu une pensée particulière pour sa maman, six mois après son décès.

Sur son compte, mardi 6 avril 2021, Louise Depardieu a ému ses followers en postant un petit diaporama de trois photos tirées de ses archives personnelles. De jolis clichés en noir et blanc, la représentant dans sa tendre enfance jouant dans un jardin avec sa maman. En légende, elle écrit : "Louise vs Ballon + Maman Coach Sportif de Haut Niveau." Un moment de nostalgie pour la jeune femme, apprentie mannequin et actrice, qui n'oublie pas sa maman. D'ailleurs, pour lui rendre hommage et l'avoir près d'elle pour toujours, elle n'avait pas hésité à se faire tatouer l'inscription Fais le tri sur le bras. Elle avait assuré que sa mère aurait été contente mais s'était bien gardée d'en expliquer la signification qu'elle lui accorde...