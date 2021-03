Gérard Depardieu, papi câlin : tendre moment de complicité avec sa petite-fille Louise

Comme un air de famille ! Le lundi 8 mars 2021, Louise Depardieu a partagé un joli souvenir sur les réseaux sociaux, une photographie issue d'un moment passé en compagnie de son grand-père. Sans doute l'acteur avait-il froid ce jour-là, puisque la jeune fille l'avait recouvert d'écharpes et de couvertures, tout à l'enveloppant de sa longue chevelure blonde. "J'ai customisé Papi", a-t-elle écrit en diffusant l'image sur son compte Instagram.

Gérard Depardieu a toujours été proche de sa petite-fille. "Guillaume, ton père, ne m'a pas assez appelé, expliquait-il dans une interview croisée, pour le magazine Gala, en 2016. Mais toi, si tu m'appelles, je serai là." Plus que jamais, un coup de fil serait utile. Louise Depardieu a annoncé, à la fin de l'année 2020, la mort de sa maman, Élise Ventre, à l'âge de 47 ans. Elle n'évoquait pas, alors, les raisons de cette disparition prématurée, seulement le trou béant que celle-ci laissait dans son coeur.

"Maman, aujourd'hui tu t'es envolée pour me regarder de là-haut. Je t'aime. Je t'aimais, comme je t'ai aimée. Je ne cesserai jamais de t'aimer, déclarait-elle. Ça va être dur, la vie sans toi et papa. Tu ne me facilites pas la tâche, mais je sais que tu seras toujours là quoi qu'il arrive. Dieu sait combien nous nous sommes aimées toutes les deux. Tu es irremplaçable. Tu ne seras jamais oubliée. Tu vivras toujours en moi. J'espère que tu veilleras sur moi de là-haut. J'espère que je te rendrai fière. J'espère que tu me donneras des signes de ta présence. Je le sais. Tu es gravée dans mon coeur." Orpheline, Louise Depardieu peut heureusement compter sur le soutien de son grand-père.