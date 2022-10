Guillaume Depardieu : Sa fille Louise, son portrait craché, a totalement changé de look

Une épreuve difficile qui a sûrement poussé la jeune Louise à grandir plus vite. Déjà en 2016, lors d'un portrait croisé avec son grand-père dans Gala, elle avait montré une grande maturité. "Ce n'est pas parce que tu portes un nom que ton destin est forcément tracé pour toi. On est libre de choisir. C'est ce que je pense en tout cas. C'est à soi de déterminer, de décider de ce que l'on veut faire de sa vie. Et comment on veut la vivre", avait-elle expliqué.

Et en effet, alors qu'elle vient d'une famille de comédiens (ses grands-parents et ses parents sont tous passés sur les planches), la jeune femme ne semble pas encore vouloir s'approcher trop de ce milieu et profiter de son nom célèbre. Et on lui souhaite d'être très heureuse ainsi !