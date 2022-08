Gérard Depardieu : La mort brutale de son fils à 37 ans, après des années sombres...

Gérard Depardieu est papa de quatre enfants : Jean, 16 ans, né de son histoire d'amour avec Hélène Bizot, Roxane, 30 ans, dont la maman n'est autre que Karine Silla et Julie, 49 ans, soeur de Guillaume, tous deux fruits du mariage du héros de Cyrano de Bergerac avec l'actrice Elisabeth Guignot. Mais le 13 octobre 2008, la vie de Gérard Depardieu a pris un tournant dramatique. Son fils aîné, dont l'existence avait été rythmée par la toxicomanie, de graves soucis de santé et des excès de violence, mourait subitement à l'âge de 37 ans, laissant derrière lui une fille, Louise, aujourd'hui âgée de 22 ans.

Alors qu'il est en tournage en Roumanie pour le film L'enfance d'Icare d'Alex Iordachescu, dans lequel il donnait la réplique à Alysson Paradis, Guillaume Depardieu contracte une grave pneumonie combinée à un staphylocoque doré. Rapatrié en France, le comédien de 37 ans est pris en charge à l'hôpital de Garches. Les traitements administrés et la présence des médecins n'ont malheureusement pas suffi à lui sauver la vie.

Cette perte, Gérard Depardieu, dont les relations avec Guillaume étaient souvent chaotiques, ne s'en est jamais remis. En février dernier, il s'était confié comme rarement au JDD sur la disparition de son fils : "Je ne connais pas le deuil : mon fils Guillaume est en moi, comme le sont Jean Carmet, Maurice Pialat, François Truffaut ou Barbara. Si l'absence nous pèse, c'est à cause du vide qu'elle laisse. Je veille à le remplir en disant que Guillaume aurait aimé telle ou telle chose."

Lors de ses obsèques, célébrées à Bougival, où les cendres de Guillaume Depardieu ont été inhumées, Gérard Depardieu avait pris la parole, lisant un extrait du Petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry : "Tu comprends. C'est trop loin. Je ne peux pas, emporte ce corps-là. C'est trop lourd. - Moi je me taisais. Il me dit : tu es là, il me prit la main, mais il se tourmenta encore." Un récit évoquant bien les relations compliquées que père et fils entretenaient.

En 2003, lors d'un entretien accordé au Parisien, Guillaume Depardieu répondait à une interview de son père dans laquelle il évoquait des problèmes familiaux et son divorce compliqué avec la mère de Julie et Guillaume. Des propos ayant provoqué la colère noire de son fils : "Il se permet de parler de sa famille, ma mère, ma soeur, ma demi-soeur, et de moi. Tout ce qu'il a dit, c'est des mensonges. C'est un secret de polichinelle. [...] Il dit que c'est lui qui veut divorcer depuis quatorze ans, c'est faux. Cela ne fait pas quatorze ans mais beaucoup d'années que ma mère essaie de divorcer dans de bonnes conditions affectives. C'est un parvenu, il a été incapable de pleurer ses parents. Il a été incapable d'élever ses enfants." Père et fils n'auront jamais le temps de se réconcilier...