Jean Depardieu : À 16 ans, le fils de Gérard Depardieu est déjà très grand, et ressemble à ses deux parents

Le 24 juin, les stars se sont succédées au Champ de Mars pour la 8e édition du Longines Paris Eiffel Jumping. Si Laeticia Hallyday y a affiché sa nouvelle coupe de cheveux courte et bouclée aux côtés de sa cadette Joy, d'autres nombreux autres filles et fils de étaient de la partie. Dans l'espace VIP, on a ainsi pu croiser Vanille Clerc, fille de Julien Clerc, Iman Perez, celle de Vincent Perez et Karine Silla, mais aussi deux enfants de Gérard Depardieu. Alors que Roxane Depardieu, fille de Karine Silla et du monstre sacré du cinéma, est déjà connue du grand public, son demi-frère Jean Depardieu est pour sa part bien plus discret.

Vêtu d'un t-shirt à l'effigie du groupe ACDC, Jean Depardieu, 16 ans, affichait une mine radieuse auprès d'Iman Perez, Roxane Depardieu, Vanille Clerc et Marie Coupérie-Eiffel. Jean Depardieu est le fils de la star de Cyrano et de Hélène Bizot. Elle aussi comédienne, notamment dans la série Un si grand soleil, elle a partagé la vie de Gérard Depardieu et un enfant est né de leur relation. Au sujet de sa relation avec son fils, l'acteur de 73 ans a simplement confié en octobre 2020, à Audrey Crespo-Mara pour Sept à Huit (TF1) : "Comme je bouge tout le temps et que je ne peux pas l'emmener dans les bagages, je pense qu'il ne vaut mieux pas, parce que ça complique. Bien sûr que je m'attache aux enfants qui sont là, bon Guillaume est parti, mais ils vivent leurs vies sans moi et c'est très bien ! J'ai mon fils Jean qui est parfait et qui est un peu comme moi aussi."

Un petit air de Gérard Depardieu

Physiquement, le jeune homme a aussi pris quelques traits du côté de son paternel, au patronyme si célèbre dans le cinéma français, mais ressemble aussi à sa jolie maman. À 16 ans, c'est un bel adolescent qui a brillé aux côtés des autres fils et filles de lors de cette 8e édition du Longines Paris Eiffel Jumping. Au-delà d'avoir réuni la plupart des meilleurs cavaliers du monde et proposé du très grand sport, le LGCT-LPEJ, avec plus de 30 000 visiteurs sur les trois jours du concours, est devenu un événement dont le rayonnement va désormais au-delà du sport. Les personnalités venues ont pu profiter dans l'espace hospitalités du spectacle et d'une prestation étoilée proposée par la cheffe Hélène Darroze. Une organisation parfaite qui a dû ravir Virginie Coupérie-Eiffel (présidente et fondatrice).