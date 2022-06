Julien Clerc in love d'Hélène : rare apparition des amoureux avec leur fils Léonard

Julien Clerc en a côtoyé des femmes. Après une idylle avec France Gall, le chanteur est tombé amoureux de Miou-Miou, avec qui il a eu deux filles, Jeanne, 44 ans et Angèle, 47 ans, née de la relation de la comédienne avec Patrick Dewaere, que Julien Clerc a fini par adopter à sa demande. Marié par la suite à Virginie Coupérie-Eiffel, l'artiste est devenu papa de deux autres enfants : Vanille, 34 ans et aujourd'hui maman, et Barnabé, 27 ans.

Ces histoires d'amour appartiennent au passé. Désormais, sa préférence à lui s'appelle Hélène et ça fait près de 20 ans que ça dure. En 2004, il a fallu un seul regard et quelques mots pour que Julien Clerc succombe au charme d'Hélène Grémillon, scénariste et romancière rencontrée sur le tournage de l'émission Rive droite, rive gauche présentée par Thierry Ardisson. Depuis, pas un nuage n'est venu assombrir le bonheur des tourtereaux, même après autant d'années de vie commune. Ce samedi 4 juin, Julien Clerc et Hélène Grémillon se sont offert une petite parenthèse sportive en assistant à la finale féminine de Roland-Garros, opposant la Polonaise, grande gagnante, Iga Swiatek, à l'Américaine Coco Gauff.

Quand les tourtereaux n'avaient pas les yeux rivés sur les échanges des joueuses ou l'oreille tendue vers leur voisin Laurent Voulzy, Julien Clerc et Hélène Grémillon enchaînaient les bisous, les papouilles, les éclats de rire et les gestes tendres, au côté de leur fils de 14 ans Léonard, qu'ils avaient emmené avec eux pour cette belle sortie en famille. Le couple avait aussi pris la pose sur le photocall de l'événement, Hélène radieuse dans une jupe crayon en jean et un tee-shirt aussi rose que le rouge à lèvres qu'elle portait pour l'occasion et qui n'était pas pour déplaire à Julien Clerc.

Presque 30 années séparent les amoureux mais l'amour n'a pas d'âge. A 74 ans et 45 ans, Julien Clerc et Hélène Grémillon ont de sacrés points communs. L'écriture pour commencer, qui a permis de les rapprocher, ainsi que tout le reste : "J'ai eu la chance de rencontrer la personne qui m'allait profondément à la bonne période de ma vie, confiait l'artiste à Nous Deux l'année dernière. Malgré une grande différence d'âge, on s'entend très bien sur tous les plans. Je crois beaucoup à la différence d'âge. Pour certaines personnes, ça peut être difficile, destructeur, mais peut-être que j'ai un côté un peu pygmalion."

Julien Clerc et Hélène Grémillon sont certes très heureux mais ont, comme tous les couples, traversé des tempêtes, notamment après la naissance de leur fils Léonard le 22 avril 2008. Si tout s'est bien passé avec l'arrivée de bébé au sein du couple, l'éventualité d'avoir un deuxième enfant a causé quelques désaccords : "Je sais qu'Hélène a souffert quand j'ai refusé d'avoir un autre enfant, racontait-il à Paris Match. Mais j'ai pensé que je n'avais plus la moelle pour ça. Je lui ai fait beaucoup de peine (...). On a une grande différence d'âge et je souhaite accompagner mon dernier fils le plus tard possible." Malgré cela, Julien Clerc et Hélène Grémillon avancent toujours main dans la main. Comme quoi l'amour est vraiment plus fort que tout.