Julien Clerc grand-père : sa fille Vanille se confie sur son "bébé Caraïbes"

Le 29 avril dernier, Vanille Clerc annonçait une grande et heureuse nouvelle : la naissance de son tout premier enfant. La chanteuse et son compagnon, le bassiste brésilien Robinho Tavares, sont devenus parents en pleine période de confinement. Dans les pages de Gala, paru le jeudi 28 mai 2020, la fille de Julien Clerc raconte les dessous de sa toute récente maternité.

A commencer par son accouchement pas tout à fait comme les autres, mais qui s'est tout de même "bien passé". "Depuis 2017, j'habite dans un petit village près de Bordeaux et j'avais prévu d'y accoucher, le terme étant fixé le 4 mai. Mon bébé est arrivé un peu avant. Pour être honnête, j'ai eu la sensation d'être à contre-courant : alors que je donnais la vie, partout en France, des gens mouraient du coronavirus et étaient enterrés sans leurs proches. D'un côté, je ressens un bonheur immense ; de l'autre, je me dis que le monde ne tourne pas rond", explique l'artiste de 32 ans à nos confrères.

Il n'a pas encore pris son petit-fils dans les bras

On ne connaît pas encore le doux prénom de ce petit garçon, que Julien Clerc n'a pas encore eu le bonheur de rencontrer. "Il est ravi mais il n'a pas encore pris son petit-fils dans les bras. On ne sait pas encore quand on pourra se voir... Le plus vite possible j'espère. Seules ma mère et ma famille maternelle l'ont vu : nous sommes des voisins et on partage le même potager", précise Vanille Clerc.

Ce petit garçon est le premier enfant issu de sa relation avec Robinho Tavares , artiste brésilien rencontré "dans son pays où j'ai vécu le temps d'enregistrer mon premier album, Amazona". "On a fait un enfant métissé, 'un bébé Caraïbes' comme on dit tous les deux, lui étant du Brésil et ma grand-mère paternelle de Guadeloupe", se réjouit-elle. Aujourd'hui, Vanille Clerc le berce en portugais, langue apprise grâce à une application "et grâce à l'amour".

Si donner la vie en pleine pandémie n'est pas le rêve de toute mère, Vanille Clerc a envisagé la chose avec sérénité. "Cette période correspondait à ce que j'avais prévu : enceinte jusqu'aux dents, je devais m'enfermer pour écrire et composer les chansons de mon deuxième album. Je suis donc restée concentrée sur ma création et ma famille. Mais maintenant, rien n'est simple car je n'ai pas très envie que tout le monde prenne mon bébé dans les bras...", déplore-t-elle.

Retrouvez l'interview de Vanille Clerc en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le 28 mai 2020.