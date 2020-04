Julien Clerc, sa fille Vanille est maman : "Je viens d'accoucher..."

Le virus n'arrête (heureusement) pas les bonnes nouvelles. Vanille Clerc vient d'accoucher de son premier enfant. Comme la chanteuse le révèle dans une interview accordée à Paris Match, parue le mercredi 29 avril 2020, elle passe son confinement auprès de son bébé. "Je suis avec l'homme avec qui je partage ma vie et... un nouveau-né ! Je viens d'accoucher, c'est un immense bonheur pour nous. Nous avons un peu la sensation d'être totalement à contre-courant de ce que vit le monde", a-t-elle confié à nos confrères.

Des journées de confinement en Dordogne, rythmées par bébé et la préparation de son nouvel album. "Je m'occupe de mon bébé et, dès que j'ai un moment, je me jette sur ma guitare ou mon piano. Je suis en pleine composition de mon deuxième album. Ce genre de projet nécessite généralement une période de confinement", a fait observer Vanille Clerc, 32 ans. La fille de Julien Clerc explique que son attention est surtout portée sur son nouveau-né. "Admirer les grimaces incroyables que peut faire un nouveau-né. Cela m'apporte beaucoup de joie", s'amuse-t-elle.

Rappelons que Vanille Clerc avait annoncé sa grossesse en direct sur France 2, le 7 décembre 2019, lors de la 33e édition du Téléthon. Elle était venue, enceinte, interpréter le tube Fais-moi une place avec son père. En novembre dernier, Vanille avait même posé publiquement pour la première fois avec son compagnon, le bassiste brésilien Robinho Tavares. Pour l'heure, la jeune maman n'a pas dévoilé le sexe, ni le prénom, ni la date de naissance exacte de son bébé. Mais elle lui a fait une place de choix dans sa vie.

A noter que Julien Clerc était déjà grand-père deux fois par sa fille (fruit de son histoire avec Miou-Miou) la réalisatrice Jeanne Herry, maman d'Antoine (13 ans) et Margaux (10 ans). Le chanteur a par ailleurs redécouvert en 2008 le bonheur de la paternité avec sa compagne actuelle, Hélène Grémillon, laquelle lui a donné un fils, Léonard, qui fêtait le 22 avril 2020 ses 12 ans.