Julien Clerc a retrouvé avec son fils Barnabé : "Je ne l'avais pas vu depuis longtemps"

À l'occasion de la sortie de son 26e album, Terrien, Julien Clerc a accordé quelques confidences au Parisien. Dans une interview publiée le lundi 15 février 2021, l'ancien coach de The Voice (TF1) explique être revenu habiter en France, à Vaucresson (Hauts-de-Seine) à cause de la pandémie et du Brexit, après des années passées à Londres.

"Quand quelque chose de grave arrive, on a envie de se rapprocher de chez soi. Et puis avec le Brexit, les allers-retours avec l'Angleterre sont moins faciles. Pour nous qui avons passé cinq ans dans l'Eurostar pour notre travail, il était plus sage de rentrer. Londres fut une expérience très agréable. Notre fils est bilingue. Et je lis les auteurs anglo-saxons dans leur langue. On est beaucoup sortis aux spectacles, on s'est fait de très bons amis. J'ai aimé la gaieté des Anglais, même dans les moments difficiles, et leur courtoisie", a développé le chanteur.

Le 7 février dernier, Julien Clerc - personne à risque en raison de son âge, 73 ans - expliquait au JDD avoir cessé de voir son fils de 23 ans, Barnabé, de peur de contracter le virus. Aujourd'hui, le chanteur a confié avoir revu son fils. "D'un côté, je relativise. Un an ou deux ans dans une vie, c'est quoi ? Mais, de l'autre, je pense que l'on censure exagérément les jeunes. Ce sont les gens à risque comme moi qui doivent faire gaffe. Je viens de revoir mon fils de 23 ans, que je n'avais pas vu depuis longtemps, j'ai gardé mon masque et mes distances. Je comprends que ça l'emmerde de faire gaffe. C'est affreux pour cette génération de ne pas pouvoir sortir, voir des potes... C'est moins dur pour nous", a déploré Julien Clerc auprès du Parisien.

Pour rappel, Barnabé est le deuxième enfant issu du mariage de son père à la cavalière et femme d'affaires Virginie Coupérie-Eiffel. Ensemble, ils avaient également accueilli une fille prénommée Vanille, devenue chanteuse à son tour qui vient de le faire grand-père pour la troisième fois, un petit garçon.

Pour cet album aux douze nouveaux titres, Julien Clerc s'est entouré d'une toute nouvelle "équipe de jeunes". Désormais membre du label indépendant PlayTwo, l'interprète chante des textes ayant "presque tous une portée sociétale" avec des artistes comme Clara Luciani, Bernard Lavilliers ou encore le rappeur Vincha. "On dirait que tu t'ouvres au monde avec cet album. Il est temps !", lui a d'ailleurs murmuré sa grande amie, Carla Bruni-Sarkozy.