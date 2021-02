Julien Clerc, pourquoi il ne peut plus voir son fils de 20 ans : "J'ai mis notre relation entre parenthèses"

À l'occasion de la sortie de son 26ème album Terrien (dans les bacs à partir du 12 février 2021), Julien Clerc a accepté de faire quelques précieuses confidences sur sa vie privée aux journalistes du JDD. Papa de Jeanne (42 ans issue de sa relation avec Miou-Miou), Vanille et Barnabé (32 et 26 ans, nés de son union avec Virginie Coupérie-Eiffel) et de Léonard (12 ans, fruit de son amour avec Hélène Grémillon), l'artiste de 73 ans a révélé pourquoi il avait décidé de prendre de la distance avec ses enfants, notamment avec son fils aîné.

C'est affreux

Inquiet des nombreuses conséquences provoquées par les mesures du gouvernement pour lutter contre la covid-19, il explique : "Avec cette pandémie, on sacrifie toute une génération alors que c'est aux populations à risque de faire attention. C'est en tout cas ce que je fais, moi qui appartiens à cette catégorie. En conséquence de quoi je vois très peu mes enfants, en particulier mon fils de 26 ans, car je sais que le danger, si j'ose dire, peut venir de lui. On se téléphone, bien sûr, mais j'ai mis notre relation entre parenthèses."

Se sentant privilégié d'avoir vécu une jeunesse "en plein Mai-68" marquée par la liberté, l'amour et la musique, il confie : "Aujourd'hui, on ne sent aucune perspective, le climat est nettement plus angoissant avec l'impossibilité de se projeter ou de voir ses amis et des infos anxiogènes. Ces étudiants enfermés dans une pièce de 15 mètres carrés pour suivre leurs cours devant un écran d'ordinateur, c'est affreux."