Miou-Miou, 70 ans et jamais mariée : "Je n'ai pas besoin de ça"

À 70 ans, Miou-Miou vient d'accorder une rare interview à nos confrères de Gala. L'actrice - à l'affiche du film Belle-fille avec Alexandra Lamy - est revenue avec honnêteté sur plusieurs aspects de sa vie, ses filles Angèle et Jeanne, mais également sur le fait qu'elle n'a jamais été l'épouse d'un homme au cours de sa vie.

Questionnée sur cette absence de mariage, Miou-Miou l'avoue bien volontiers : elle n'a "pas besoin de ça". "On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant un témoin ! Et je crois bien que je n'aime pas du tout les mariages, pour tout vous dire !", assure la comédienne des Valseuses à nos confrères.

Il faut bien le dire, l'amour n'a pas été la grande affaire de la vie de Miou-Miou. Elle reste plutôt focalisée sur ses filles et ses petits-enfants. "Je crois que c'était plutôt les enfants. L'amour, on peut toujours s'en dégager franchement, mais de l'aventure, de l'engagement que son les enfants, jamais", remarque-t-elle. Ce qui compte donc le plus dans la vie de Miou-Miou, c'est l'amour porté à ses enfants. "Ce qui a compté le plus, vraiment, ce sont les enfants. S'engager à les faire, à les mettre au monde, puis les voir grandir... Mes filles ont été ma plus belle aventure (...) Cet engagement-là a été le plus fort de ma vie", s'est-elle rappelée.

Après avoir été la compagne de Coluche, Miou-Miou a eu une histoire avec l'acteur Patrick Dewaere. De cette union est née Angèle (46 ans). Elle a ensuite accueilli Jeanne Herry (42 ans), née de son union passée avec Julien Clerc. Depuis plus de vingt-deux ans, elle partage la vie du romancier Jean Teulé.

Dans les pages de Gala, Miou Miou explique avoir toujours eu de bons contacts avec Jeanne et Angèle. "Je ne crois pas avoir eu de secrets avec mes filles. J'ai même toujours parlé très facilement", partage-t-elle. Deux filles désormais âgées qui sont elles-même devenues mamans. "Mon premier petit-fils a déjà 13 ans. On a bien rigolé aussi. Mais on est plus inquiets avec les petits-enfants. Comme ce ne sont pas les nôtres, on a toujours peur qu'il leur arrive quelque chose", a conclu Miou Miou.

L'intégralité de l'interview de Miou-Miou est à retrouver dans le numéro du 13 août 2020 du magazine Gala.