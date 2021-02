Julien Clerc et sa femme Hélène, 29 ans de différence : "J'ai plus peur aujourd'hui qu'avant"

Voilà maintenant 17 ans que Julien Clerc coule des jours heureux avec Hélène Grémillon. Après une aventure de cinq ans à Londres, le couple a décidé de revenir en France au début de la pandémie de coronavirus. C'est donc depuis leur nouvelle maison près de Paris que tous deux ont pris la pose et accordé une interview au magazine Paris Match et son édition du 12 février 2021. L'occasion pour le chanteur de présenter son nouvel album intitulé Terrien, mais également de se confier avec Hélène sur leur vie de famille à trois, avec Léonard (12 ans).

Lors de cet entretien, l'interprète de 73 ans et la romancière de 44 ans ont notamment commenté leur différence d'âge et l'influence de celle-ci sur leur vie de couple. "C'est une union dans laquelle la différence d'âge a de l'importance. Le temps qui passe rend le rapport de force très égal maintenant, Julien Clerc a-t-il confié. Elle l'a très bien compris. Nos choix se font systématiquement à deux, avec une grande intelligence de vie. Ce n'était pas pareil quand j'avais 30 ans." Un avis partagé par Hélène Grémillon qui a ajouté : "Notre différence d'âge est inhérente à notre histoire. Même si j'ai plus peur aujourd'hui qu'avant. Parce que le temps passe..."

C'est justement à cause de ce temps qui passe et de ces 29 ans de différence que les deux artistes n'auront pas d'autre enfant ensemble. Pourtant, la romancière aurait aimé avoir ce "projet de vie", contrairement à son mari... "Je lui ai fait beaucoup de peine, mais notre amour a été plus fort, Julien Clerc a-t-il expliqué à nos confrères. On a grande différence d'âge et je souhaite accompagner mon dernier fils le plus tard possible", l'interprète de Ma Préférence a-t-il expliqué.

A défaut d'avoir un deuxième enfant, Hélène Grémillon est une belle-mère attentionnée avec les autres enfants de son mari (depuis 2012) : sa fille adoptive Angèle et sa fille Jeanne (46 et 42 ans), qu'il partage avec son ex-compagne Miou-Miou, ainsi que Vanille et Barnabé (32 et 26 ans), nés de son mariage passé avec Virginie Coupérie-Eiffel. "Ce n'est pas un arrangement des sentiments de belle-mère, a commenté la romancière. Je suis heureuse de passer du temps avec eux. Les enfants de Julien font partie des gens les plus chers à mon coeur." Les enfants de Julien Clerc, mais aussi ses trois petits-enfants : Antoine et Margaux (13 et 10 ans), les enfants de Jeanne, et le fils de Vanille, né en avril 2020.