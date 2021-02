Julien Clerc divorcé de Virginie Coupérie-Eiffel : "L'usure nous a séparés"

Julien Clerc a eu plusieurs amours, des histoires que le chanteur de 73 ans n'a aucun problème à aborder. Pour preuve, l'interview qu'il accorde ce jeudi 11 février 2021 à Paris Match, à l'occasion de la sortie de Terrien, son 26e album studio. Il en fait la couverture avec sa femme, la romancière et scénariste Hélène Grémillon, à qui il est marié depuis 2012.

Avant elle, l'interprète de Ma préférence a été uni à la cavalière Virginie Coupérie-Eiffel. Ils ont été mariés de 1985 à 2002 et ont eu deux enfants, Vanille (née en 1988), devenue maman pour la première fois l'année dernière, et Barnabé (né en 1995), avec qui il a temporairement coupé tout contact physique.

Lors de son interview accordée à Paris Match, depuis la nouvelle maison dans laquelle il vient d'emménager avec Hélène et leur fils Léonard (bientôt 13 ans), Julien Clerc revient sur son histoire avec Virginie Coupérie-Eiffel - première de ses femmes qui n'appartenait pas au monde artistique - et sur leur rupture. "Je l'ai choisie parce que c'était elle ! Nous avons vécu longtemps ensemble et l'usure nous a séparés", confie-t-il. Le chanteur revient ensuite sur leur rencontre et la confrontation de leurs deux univers : "Quand nous nous sommes rencontrés, je vivais à la campagne, elle venait d'une famille très impliquée dans le milieu du cheval. Avec elle, je suis tombé dans un univers très puissant. Mais rien n'a pu m'éloigner de la musique."

Des séparations toutes réussies

Dans cette longue interview accordée à Paris Match, Julien Clerc évoque une autre de ses ex, France Gall, avec qui il a été en couple. Tous deux se sont rencontrés en 1969 alors que le chanteur avait le premier rôle de la comédie musicale Hair. Leur histoire a duré jusqu'en 1974. Julien Clerc a ensuite été en couple avec Miou-Miou, avec qui il a eu sa fille Jeanne (née en 1978). Il a adopté sa fille Angèle, que la comédienne a eue avec Patrick Dewaere. "Je crois avoir réussi toutes mes séparations !, se félicite Julien Clerc. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est toujours là quand il le faut."

L'intégralité de l'interview de Julien Clerc est à retrouver dans Paris Match, numéro du 11 février 2021.